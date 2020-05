9/11: Österreichische Augenzeugen erinnern sich

Ein seltsames Geräusch, "ein Knacken, wie ich es bis heute nicht vergessen habe", zwang ihn nochmals, sich umzublicken: Der erste Turm des World Trade Centers stürzte krachend in sich zusammen und eine riesige Staubwolke kam auf Stotter und die Schüler zu. "Von da an sind wir alle nur noch gerannt, alle irgendwie in verschiedene Richtungen. Es war das völlige Chaos."



Und dann war der Augenzeuge, der den Ereignissen von 9/11 so nahe war wie kaum ein anderer Österreicher, plötzlich mitten in der Wolke. "Man hat nichts mehr gesehen. Wir haben uns die Leiberl vor den Mund gehalten, um noch Luft zu kriegen." Fürchtete er zu sterben? "Für solche Gedanken war keine Zeit", sagt Stotter, der drei Schüler zusammengesammelt hatte und die rettende Brooklyn Bridge anpeilte. "Wir wollten nur vorwärts, nur raus."

Jenseits der Brücke löste sich die Wolke langsam auf. Doch Wolfgang Stotter ging weiter, stundenlang, bis er seine Wohnung in Brooklyn erreichte. Dort sah er sich in den Spiegel: Von oben bis unten grau, mit Asche bedeckt.



Zwei Wochen nach den Terroranschlägen gab es ein erstes Zusammentreffen von Schülern, Lehrern und Eltern, an Unterricht war nicht zu denken: Alle Schüler waren schwer vom Schock gezeichnet. "Manche haben im World Trade Center Elternteile verloren, manche Freunde, fast jeder hat auf irgendeine Weise jemanden verloren."



In den vergangenen zehn Jahren ist Stotter, der heute an einem Tiroler Gymnasium unterrichtet, mehrmals nach New York zurückgekehrt. Leicht war es nie, die Erinnerungen sind immer dabei. 2004 lief der passionierte Sportler beim New-York-Marathon mit. "Das hat mir dabei geholfen, aufzuarbeiten, was ich erlebt habe."