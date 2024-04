Neuartige Riesen-Wanze auf beliebter Urlaubsinsel gesichtet

Dort haben Forscher zuletzt vermehrt Riesenwanzen gesichtet. Lethocerus patruelis, so der lateinische Name dieser Wasserwanzen, können bis zu zwölf Zentimeter groß werden. Damit zählen sie zu den größten Wanzen weltweit.

Töten ihre Beute mit dem Stechrüssel

Die Riesenwanzen können nicht nur gut schwimmen, sondern auch fliegen. Sie zählen zu Raubtieren und ernähren sich von wirbellosen Tieren und Fischen, die sie mit ihrem scharfen Stechrüssel töten. Für Menschen sind diese Stiche zwar nicht tödlich, können jedoch schmerzhaft sein.

In der Regel halten sich die Tiere am Grund auf und jagen dort ihre Beute. Besonders in der Dämmerung verlassen sie das Wasser und suchen das Licht, von dem sie angezogen werden. So kommen sie zwingendermaßen auch in die Nähe der Menschen.