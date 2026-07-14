Ein tragischer Unfall überschattet den Urlaub einer britischen Familie auf Zypern: Ein dreijähriger Bub ist in einem Hotel im Ferienort Paphos aus einem Fenster im vierten Stock gestürzt und wenig später im Krankenhaus gestorben. Die zypriotische Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Im Fokus steht der Vater des Kindes.

Vier Stockwerke in die Tiefe gestürzt Wie die britische Zeitung The Mirror unter Berufung auf örtliche Behörden berichtet, war die Familie erst am Samstag in einem Hotel in Paphos eingecheckt. Bereits am Sonntagabend ereignete sich das Unglück.

Demnach stürzte der Dreijährige aus einem Fenster im Flurbereich des Hotels rund vier Stockwerke in die Tiefe. Rettungskräfte brachten das schwer verletzte Kind umgehend in das Allgemeine Krankenhaus von Paphos. Trotz intensiver medizinischer Bemühungen erlag der Bub dort seinen Verletzungen.

Vater des Kindes festgenommen Nach Angaben von The Mirror soll sich der 37-jährige Vater unmittelbar vor dem Sturz gemeinsam mit seinem Sohn aufgehalten haben. Die Polizei wurde gegen 18:40 Uhr alarmiert und nahm den Mann noch am Abend fest. Die Ermittler prüfen derzeit, wie es zu dem Vorfall kommen konnte und ob Sicherheitsvorkehrungen missachtet wurden oder andere Umstände zum tödlichen Sturz beigetragen haben.

Wie die zypriotische Tageszeitung Cyprus Mail berichtet, wird gegen den Vater wegen des Verdachts auf fahrlässiges beziehungsweise gefährliches Verhalten ermittelt. Zudem prüfen die Behörden, ob er seinen Aufsichtspflichten als Erziehungsberechtigter nicht ausreichend nachgekommen sein könnte.

Am Montag wurde der Mann dem Bezirksgericht in Paphos vorgeführt. Die Polizei beantragte laut Cyprus Mail eine achttägige Untersuchungshaft, um die laufenden Ermittlungen fortsetzen zu können.