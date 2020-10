Zweiwöchiger Lockdown in Wales in Kraft getreten

Im britischen Wales ist am Freitagabend ein zweiwöchiger Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Kraft getreten. "Unser Ziel ist es, dass wir dieses Maß an Einschränkungen in Wales vor Weihnachten nicht mehr brauchen werden", sagte der walisische Regierungschef Mark Drakeford am Freitag. 3,1 Millionen Menschen sind in dem britischen Landesteil von der Maßnahme betroffen.

Zudem wurden mehrere Regionen Englands in die höchste Corona-Warnstufe eingestuft. Ab Samstag gelten damit für 7,3 Millionen Briten strengere Corona-Maßnahmen.