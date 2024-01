Zweijähriger verhungerte an Seite von totem Vater in England

Ein Zweijähriger ist in England tot an der Seite seines Vaters gefunden worden, der zuvor an einem Herzinfarkt gestorben war. Nach Angaben des zuständigen Gemeinderats von Skegness in Ostengland starb der Bub, weil ihn nach dem Tod des 60 Jahre alten Mannes niemand versorgen konnte. Die Familie war den Behörden bekannt.

Die Polizeiaufsichtsbehörde IOPC (Independent Office for Police Conduct) kündigte am Donnerstag Ermittlungen an zur Frage, ob Beamte in dem Fall Möglichkeiten zum Eingreifen verpasst hätten. Zuvor hatte auch der Gemeinderat eine Untersuchung eingeleitet. Eine Sozialarbeiterin hatte sich zwei Mal bei der Polizei gemeldet, nachdem ihr am 2. und 4. Jänner trotz einer Verabredung mit dem Vater nicht geöffnet worden war.

