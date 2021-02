Zwei Briten starben nach 70 Ehejahren gemeinsam an Corona

Das Paar hatte 1950 geheiratet, bekam laut Bild fünf Kinder und elf Enkelkinder. Länger als einige Tage waren Margaret und Derek nie getrennt.

2019 erkrankte Margaret an Alzheimer, die Familie kümmerte sich gemeinsam um sie. Im Mai 2020 feierten Margaret und Derek in sehr kleinem Kreis ihre Platinhochzeit.

„Meine Mum aß nur noch sehr schlecht“, erinnerte sich eine Tochter in einem Gespräch mit Bild. „Sie wurde sehr schwach. Kurz vor Weihnachten brachten wir sie ins Krankenhaus.“ Dort habe sich Margaret vermutlich mit dem Coronavirus infiziert, glaubt die Tochter. Ihr Zustand verschlechterte sich.

"Es war schön"

Ende Jänner rief das Krankenhaus an, die Mutter würde es wohl nicht mehr lange schaffen. „Möchte ihr Vater sie vielleicht besuchen?“, fragte der Arzt die Tochter. „Es könnte das letzte Mal sein.“

Derek kam tatsächlich, kurz darauf erkrankte er ebenfalls an Covid-19. Er wurde ins Spital eingeliefert, wo er an einem Sonntag starb. Margaret folgte ihm am Mittwoch. „Wenn sie sich ein Ende hätten aussuchen können“, sagt die Tochter, „dann hätten sie es sich so gewünscht. Es war schön, dass sie am Schluss beisammen waren.“