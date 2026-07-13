Zwei Bergsteiger tot aus Gletscherspalte geborgen

Zwei vermisste Bergsteiger sind am Gran Paradiso in den italienischen Alpen tot aus einer Gletscherspalte geborgen worden.

Wie der alpine Rettungsdienst des Aostatals mitteilte, waren die beiden Alpinisten in eine etwa 20 Meter tiefe Spalte gestürzt. Nach den beiden wurde seit Donnerstag gesucht.

Von Bergtour nicht zurückgekehrt

An diesem Tag waren sie von der Schutzhütte Vittorio Emanuele II zu einer Bergtour aufgebrochen, aber nicht zurückgekehrt.