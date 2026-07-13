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Italien

Zwei Bergsteiger tot aus Gletscherspalte geborgen

Leichen in rund 20 Metern Tiefe am Gran Paradiso entdeckt. Nach den beiden Alpinisten wurde seit Donnerstag gesucht.
13.07.2026, 15:38

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Gran Paradiso in den italienischen Alpen (Archivbild)

Zwei vermisste Bergsteiger sind am Gran Paradiso in den italienischen Alpen tot aus einer Gletscherspalte geborgen worden.

Wie der alpine Rettungsdienst des Aostatals mitteilte, waren die beiden Alpinisten in eine etwa 20 Meter tiefe Spalte gestürzt. Nach den beiden wurde seit Donnerstag gesucht. 

Von Bergtour nicht zurückgekehrt

An diesem Tag waren sie von der Schutzhütte Vittorio Emanuele II zu einer Bergtour aufgebrochen, aber nicht zurückgekehrt.

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Mehrere Suchflüge mit Hubschraubern blieben zunächst ohne Ergebnis. Am Montag entdeckten die Rettungskräfte die Gletscherspalte und bargen die beiden Toten. Weitere Angaben zu den Verunglückten und über ihre Herkunft wurden zunächst nicht gemacht.

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Agenturen, dw  |   |  Aktualisiert vor 2 Minuten

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