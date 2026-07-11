Tödlicher Absturz: 28-Jährige verunglückte beim Paragleiten

Die Frau aus dem Schwalm-Eder-Kreis in Hessen war am Freitag aus bisher unbekannter Ursache im bewaldeten Bereich des Elfers abgestürzt und gegen einen Baum geprallt, berichtete die Polizei am Samstag. Sie war vom Elfer (2.499 Meter) im Stubaital zu einem Flug mit ihrem Paragleiter gestartet.

Tödlich endete für eine 28-jährige deutsche Staatsbürgerin ein Absturz mit ihrem Paragleiter in Neustift im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land).

Bei dem Aufprall soll sich die Deutsche laut den Einsatzkräften tödliche Verletzungen zugezogen haben.

Nach Absturz aus Achensee gerettet

Ebenfalls am Freitag hatte es einen schweren Unfall von einem Paragleiter im Bezirk Schwaz gegeben. Der 24-jährige Deutsche war Freitagmittag beim Paragleiten in Tirol verletzt worden. Nachdem der Schirm offenbar zusammengeklappt war, stürzte der Mann aus rund 25 Metern Höhe senkrecht in den Achensee (Bezirk Schwaz), berichtete die Polizei.

Zwei Insassen eines Bootes, die den Absturz beobachtet hatten, bargen den 24-Jährigen und brachten ihn ans Ufer. Anschließend wurde der Mann aus dem Rhein-Sieg-Kreis von der Besatzung eines Notarzthubschraubers am Ufer erstversorgt und dann in die Innsbrucker Klinik geflogen. Die polizeilichen Erhebungen zur Klärung der genauen Unfallursache sind im Gange.