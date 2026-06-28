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Sonnwendflug: Unfall

Paragleiter in der Stadt Salzburg auf Asphalt aufgeschlagen

Beim Sonnwendflug in Salzburg ist ein 46-jähriger Paragleiter abgestürzt. Er prallte im Stadtteil Nonntal auf den Asphalt.
28.06.2026, 17:33

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Eine weiße Ambulanz mit Blaulicht fährt schnell durch die Stadt.

Ein 46-jähriger Paragleiter ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden beim sogenannten Sonnwendflug vom Gaisberg in der Stadt Salzburg abgestürzt und hat sich dabei verletzt.

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Laut eigenen Angaben habe er „eine schlechte Entscheidung“ getroffen und sei in Salzburg-Nonntal auf dem Asphalt aufgeschlagen. Er wurde ins Unfallkrankenhaus Salzburg verbracht, teilte die Polizei mit.

Salzburg
Agenturen, bqu  | 

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