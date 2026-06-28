Paragleiter in der Stadt Salzburg auf Asphalt aufgeschlagen

Ein 46-jähriger Paragleiter ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden beim sogenannten Sonnwendflug vom Gaisberg in der Stadt Salzburg abgestürzt und hat sich dabei verletzt.

Laut eigenen Angaben habe er „eine schlechte Entscheidung“ getroffen und sei in Salzburg-Nonntal auf dem Asphalt aufgeschlagen. Er wurde ins Unfallkrankenhaus Salzburg verbracht, teilte die Polizei mit.