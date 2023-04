Zehnjährige in Deutschland ermordet: Verdächte sind selbst Jugendliche

"Es tun sich Abgründe auf", sagte ein Ermittler am Mittwoch zu dem Fall eines toten Mädchens, das in einem Kinderheim im bayrischen Wunsiedel gefunden wurde. Die Zehnjährige soll, so berichtet es die Bild-Zeitung unter Berufung auf die bayrische Polizei, von drei anderen Jugendlichen ermordet worden sein. Zwei Elfjährige sowie ein 16-Jähriger wurden bereits verhaftet.