25 Tote nach Sturzflut in China

Nach einer Sturzflut in einem Ausflugsgebiet im Nordwesten Chinas ist die Zahl der Toten auf 25 gestiegen. 23 weitere Menschen wurden verletzt, wie das chinesische Katastrophenschutzministerium mitteilte. Zunächst hatten die Behörden zehn Tote gemeldet.

Das Unglück ereignete sich am 26. Juli im Kreis Weiyuan in der Provinz Gansu. Nach heftigem Regen strömten die Wassermassen durch ein bei Campern beliebtes Tal. Im Schlamm lagen anschließend umgestürzte Bäume und zerstörte Autos, auch Straßen wurden beschädigt. 174 Menschen konnten zunächst gerettet werden. Die Behörden kündigten eine Untersuchung an.