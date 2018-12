Zahl der Todesopfer durch Tsunami in Indonesien auf 281 gestiegen

Nach dem jüngsten Tsunami in Indonesien ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 280 gestiegen. Bei der Naturkatastrophe seien mindestens 281 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 1.000 weitere verletzt worden, teilte die Katastrophenschutzbehörde des Landes am Montag mit.

Die Opferzahl dürfte weiter ansteigen, mehr als 50 Menschen wurden noch vermisst. Während Experten vor neuen Flutwellen warnten, suchten die Rettungskräfte in den Trümmern weiter nach Überlebenden.

"Opferzahl wird weiter ansteigen"

"Die Zahl der Opfer und der Schäden wird weiter ansteigen", sagte Katastrophenschutzsprecher Sutopo Purwo Nugroho, nachdem die Behörde die Totenzahl von 222 auf 281 angehoben hatte. Rettungskräfte waren bei regnerischem Wetter mit schwerem Gerät im Einsatz, um in den betroffenen Gebieten Trümmer zu entfernen. Der indonesische Präsident Joko Widodo wurde am Montag in der Unglücksregion erwartet.