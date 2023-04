Youtuber in den USA von Streich-Opfer in den Bauch geschossen

Am Sonntag jedoch geriet Cook an das falsche Opfer für seine Streiche. Als er einen Mann vor einem Einkaufszentrum in Dulle, einem Vorort von Washington D. C., erschrecken wollte, zückte der eine Pistole und schoss dem Youtuber in den Bauch. Der Schütze soll kein Wort gesprochen haben, bevor er abdrückte.

Schütze saß mit Waffe in Restaurant

"Ich habe einen... simplen Scherz machen wollen, aber der Typ hat ihn nicht so gut vertragen", sagte Cook von seinem Krankenhausbett aus zum lokalen TV-Sender WUSA. Sanitäter hatten ihn in die nächstgelegene Klinik gebracht, wo er einer Notoperation unterzogen wurde. Inzwischen ist der 21-Jährige außer Lebensgefahr.