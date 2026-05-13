Ob Chinas Präsident Xi Jinping beim Staatsbankett mit den Tellern seiner Gäste ebenso verfahren lässt wie mit seinen eigenen, ist nicht bekannt. Tatsache aber ist: Beendet Xi einen Gang des Menüs, treten nicht sofort Kellner, sondern zunächst seine Sicherheitsbeamten in Aktion.

Ihr Auftrag: sicherstellen, dass keine DNA-Spuren des Staatschefs in fremde Hände gelangen. So werden Teller und Besteck mit einer Flüssigkeit besprüht, sorgsam gesäubert und erst dann zum Abservieren weitergereicht.

Wer am Donnerstag beim großen Bankett neben wem sitzt, wann Xi Jinping spricht oder wo er Donald Trump auf wie viele Meter spazierend begleiten wird – jedes noch so kleine Detail des amerikanischen Staatsbesuchs in Peking wird seit Monaten von Heerscharen amerikanischer und chinesischer Beamten vorbereitet.

Jeder Fauxpas muss vermieden werden

Denn in der Arena der Großmachtdiplomatie kann jeder Fauxpas eine mittlere Krise auslösen. Den unverzichtbar rettenden Rahmen jedes Politikerbesuchs liefert daher das Protokoll. Nicht umsonst nannte der französische Spitzendiplomat Hervé Alphand einst das Protokoll „den Stoßdämpfer der Weltpolitik“.