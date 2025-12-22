Ein vor wenigen Tagen veröffentlichtes Video auf X (vormals Twitter) verbreitete sich schnell in den sozialen Medien. Es zeigt zwei Wölfe, die bei nebligen Bedingungen inmitten einer Wohngegend in Bayern über einen Spielplatz laufen. Rasch entfachte eine hitzige Debatte: Stellen die Wildtiere eine Gefahr für die Anwohner dar?

Zwei Jungwölfe laufen über Spielplatz Wie der Tagesspiegel berichtet, war zunächst unklar, von wem die Aufnahmen stammen, die unter anderem der deutsche Politiker und bayerische Jagdminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) im Netz teilte. Das Landratsamt Eichstätt teilte jedoch mit, dass das Video aus Mendorf, einem Ortsteil der Gemeinde Altmannstein im Landkreis Eichstätt, stammt. Wie eine Sprecherin des Landesamts für Umwelt (LfU) in Augsburg bestätigte, handelt es sich laut Expertenschätzung um zwei Jungwölfe.

Besteht Gefahr für Kinder und Anwohner? In den Kommentarspalten äußern zahlreiche Nutzer ihre Bedenken und sorgen sich um das Wohl von Kindern und Anrainern. Manche fordern sogar den Abschuss der Wölfe. Experten betonen laut BR24 jedoch, dass die Tiere im Video kein ungewöhnliches Verhalten zeigen und die Gefahr für den Menschen gering ist. In der Regel verhalten sie sich scheu und meiden den Menschen. Die Sprecherin des Landesamts für Umwelt (LfU) erklärt: "In dicht besiedelten Kulturlandschaften wie Deutschland kommt es dennoch vereinzelt vor, dass Wölfe an Dörfern vorbeilaufen oder Streusiedlungen durchqueren."

Experten geben Entwarnung Auch das Landratsamt Eichstätt gibt Entwarnung. In einer Mitteilung heißt es: "Es gehört daher zum normalen Verhalten der Wölfe, dass sie gelegentlich auch tagsüber in Sichtweite von bewohnten Gebäuden entlanglaufen oder nachts Dörfer durchqueren." Und weiter: "Die Erfahrung zeigt, dass ein solches Verhalten in der Regel keine Gefährdung des Menschen darstellt."

Das Landratsamt Eichstätt hat zunächst keine konkreten Schritte angekündigt. "Adäquate Maßnahmen werden in Absprache mit dem Landesamt für Umwelt bei Bedarf eingeleitet werden", heißt es in der Pressemitteilung.