Immer wieder kommt es vor, dass Wildtiere in Wohngegenden auftauchen und in Häuser gelangen. Doch mit einem knapp 250 Kilogramm schweren Schwarzbären rechnen aber wohl die wenigsten. Genau das ist nun in einem Vorort von Los Angeles geschehen und der Koloss denkt offenbar gar nicht daran, sein neues Domizil freiwillig zu räumen.

Schwarzbär hat sich im Keller unter Haus verschanzt Seit zwei Wochen lebt der Schwarzbär im Kriechkeller von Hausbesitzer Ken Johnson in Altadena. Lokalen Medien gegenüber berichtete der 63-Jährige, dass er nachts ein Knurren gehört habe. Überwachsaufnahmen zeigten schließlich, wie das wuchtige Tier durch eine kleine Öffnung des Kellers hinaus in den Garten schlüpft.

Wie The Guardian berichtet, kontaktierte Johnson daraufhin das kalifornische Fisch- und Wildtieramt. Doch trotz zahlreicher Lockmittel ließ sich der Bär bislang nicht einfangen. "Er ist ein Ärgernis und lebt mietfrei unter meinem Haus", so der Hausbesitzer gegenüber Orange County Register. Zwar findet Johnson den Bären durchaus "niedlich", doch nur, solange er seine Streifzüge außerhalb des Hauses erledigt.

Cort Klopping, Sprecher des Fisch- und Wildtieramtes, erklärte, dass die Biologen eine Fernüberwachung installiert und einen Lockstoff ausgelegt haben, der intensiv süßliches Aroma von Karamell und Kirschen verströmt. Sobald der Schwarzbär eingefangen werden kann, soll er an einen sicheren Ort gebracht werden.