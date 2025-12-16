Im US-Bundesstaat Indiana ist ein Ehepaar erkrankt, nachdem es das bestellte Essen eines Lieferdienstes verzehrt hatte. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie die Lieferfahrerin kurz nach dem Abstellen der Bestellung vor der Haustüre eine Substanz auf das Essen sprühte. Die 29-jährige Frau wurde nun wegen schwerer Körperverletzung sowie wegen Manipulation eines Konsumprodukts angeklagt.

Video zeigt: Lieferantin besprüht Essensbestellung Wie The Guardian berichtet, erklärte das Sheriffbüro des Vanderburgh County, dass am 7. Dezember eine Anzeige bei der Behörde eingegangen sei. Ein Mann habe den Beamten geschildert, er habe kurz nach Mitternacht Essen über den Lieferdienst DoorDash bestellt. Bereits während des Verzehrs habe seine Frau husten müssen, wenig später seien beide erkrankt und hätten unter starker Übelkeit sowie unter einem Brennen im Mund und im Magen gelitten.

Als sie die Aufnahme ihrer Türklingelkamera ansahen, bemerkte das Paar, wie die Essenslieferanten eine kleine Aerosoldose in der Hand hielt und den Inhalt direkt auf die Bestellung sprühte, bevor sie die Dose der Jackentasche verschwinden ließ und zu ihrem Auto zurückkehrte.

Lieferantin wollte mit Pfefferspray angeblich Spinne töten Die Ermittler konnten die Identität der Fahrerin über den Lieferdienst herausfinden. Gegenüber den Beamten gestand die 29-Jährige, Pfefferspray verwendet zu haben, betonte jedoch, dass sie nicht beabsichtigt habe, das Essen zu besprühen. Sie leide unter einer Spinnenphobie und habe auf eine Spinne gezielt, die sich dort angeblich befunden haben soll. Dem Sheriffbüro zufolge schenkte man dieser Darstellung jedoch keinen Glauben. Zu dem Zeitpunkt der Lieferung sei es sehr kalt gewesen: "Bei dieser Temperatur sind Spinnen im Freien in Indiana nicht aktiv und könnten nicht auf ungeschützten Oberflächen umherkriechen", heißt es in der Mitteilung der Behörde.