Seit zehn Jahren kehrt Charlie Hicks zweimal täglich im Restaurant Shrimp Basket in Pensacola (Florida) ein. Er isst dort zu Mittag und zu Abend – das Team weiß, was der 78-Jährige gerne isst. Sogar der Küchenchef, Donell Stallworth, könnte die Uhr nach dem zuverlässigen Gast stellen, der immer pünktlich auf der Matte steht. Doch als er eines Tages nicht mehr in das Restaurant kam, waren alle im Shrimp Basket besorgt.

Koch findet Stammgast verletzt in Wohnung vor "Herr Hicks fehlt keinen Tag“, sagte Stallworth gegenüber CBS News. "Wir öffnen die Türen, und Herr Hicks ist da, um uns zu begrüßen." Bis September lief alles wie immer, doch dann tauchte Hicks tagelang nicht mehr auf, um seine Tasse Gumbo (Eintopf in den USA) und Cracker zu essen.

"Da wusste ich, dass etwas nicht stimmte", erinnerte sich der Chefkoch. Er machte sich so große Sorgen, dass er während seiner Schicht zu Hicks' Wohnung fuhr, um nach ihm zu sehen. Doch als er an der Tür klopfte, bekam er keine Antwort: "Und gerade als ich mich umdrehen wollte, hörte ich etwas, eine Stimme, so etwas wie 'Hilfe'", erklärte Stallworth weiter. "Dann öffnete ich die Tür. Er lag auf dem Boden, und ich wusste nicht, wie es ihm ging."

Stammkunde lebt jetzt neben Restaurant Dass der Restaurantmitarbeiter nach Hicks sah, rettete ihm das Leben. Der 78-Jährige lag bereits mehrere Tage auf dem Boden seiner Wohnung, war stark dehydriert und hatte zwei Rippenbrüche. Der Mann wurde ins Krankenhaus eingeliefert, das Restaurant lieferte sein Gumbo sogar verlässlich ins Krankenhaus. Das Team half Hicks anschließend eine neue Wohnung direkt neben dem Shrimp Basket zu finden, damit sich das Team noch besser um den Stammgast kümmern konnte. Die Angestellten halfen ihm sogar dabei, das neue Zuhause einzurichten und kauften ihm Küchengeräte.