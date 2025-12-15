Schatz im Keller: Diese 10 Playmobil-Sets sind ein kleines Vermögen wert
Playmobil zählt zu den zeitlosen Klassikern unter dem Kinderspielzeug. Die kleinen, bunten Figuren mit dem freundlichen Lächeln wecken bei vielen nostalgische Kindheitserinnerungen. Besonders in den späten 1970er und 1980er Jahren waren Playmobil-Welten in den Kinderzimmern kaum noch wegzudenken. Mit der Einführung ikonischer Themenwelten wie Ritterburg, Bauernhof, Polizeistation oder Piratenschiff erlangte die Spielzeug-Marke Kultstatus und Sammlerwert.
Noch heute stehen bei vielen einzelne Figuren oder komplette Sets gut verpackt im Keller oder auf dem Dachboden. Ein Blick darauf lohnt sich nicht nur, um in Erinnerungen zu schwelgen, sondern um wahre Schätze zu finden. Denn einige dieser Themenwelten sind inzwischen tatsächlich ein kleines Vermögen wert.
Welchen Sammlerwert ältere Playmobil-Sets haben, hängt von einigen entscheidenden Kriterien ab:
- Alter des Sets: Besonders gefragt sind Sets aus den 1970er und 1980er-Jahren.
- Beliebtheit: Manche Themenwelten wie Ritterburgen waren besonders populär.
- Seltenheit: Je seltener das Set, umso höher der Sammlerwert.
- Zustand und Vollständigkeit: Unbeschädigte Figuren steigern den Wert erheblich.
- Nachfrage am Sammlermarkt: Letztendlich bestimmt die aktuelle Nachfrage den Marktwert.
Nicht jedes ältere Spiele-Set ist automatisch wertvoll. Ist es jedoch gut erhalten, vollständig und im Idealfall noch in der Originalverpackung, können bestimmte Themenwelten Preise im drei- oder sogar vierstelligen Bereich erzielen.
Welche Playmobil-Sets sind besonders wertvoll?
Laut einer Analyse von Kleinanzeigen sind diese zehn Themenwelten besonders gefragt:
- Große Ritterburg (Set-Nr. 3666-A): 110 bis 800 Euro
- Mein großes Puppenhaus (Set-Nr. 5302-A): 90 bis 400 Euro
- Drachenfestung (Set-Nr. 3269-B): 40 bis 390 Euro
- Große Schule mit Einrichtung (Set-Nr. 4324-A): 60 bis 320 Euro
- Piratenschiff (Set-Nr. 3550-A): 80 bis 300 Euro
- Zirkus-Arena (Set-Nr. 3720-A): 25 bis 300 Euro
- Prinzessinnenschloss (Set-Nr. 5142-A): 85 bis 290 Euro
- Große Löwenritterburg (Set-Nr. 4865-A): 50 bis 180 Euro
- Moderner Reiterhof (Set-Nr. 4190-A): 40 bis 170 Euro
- Asien-Gehege (Set-Nr. 4852-A): 50 bis 130 Euro
