Ein Drittel der Wiener will heuer Spielsachen verschenken

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die wirtschaftliche Lage bringt auch Herausforderungen für die kleinen Spielzeuggeschäfte. In den vergangenen zehn Jahren sei die Zahl der spezialisierten Fachgeschäfte spürbar zurückgegangen, heißt es bei der Wirtschaftskammer Wien (WKW). „Viele können heute nur mehr durch persönliche Beratung, ein besonderes Einkaufserlebnis und Zusatzangebote wie etwa einen Reparaturservice bestehen“, sagt WKW-Handelsobfrau Margarete Gumprecht.

Geschenke für Kinder Ihre Hoffnungen liegen aber auf dem Weihnachtsgeschäft: „Wenn sich die Konsumenten im Jahresverlauf beim Kaufen zurückhalten, steigt die Ausgabefreude im Weihnachtsgeschäft meist deutlich.“ Das liege auch daran, dass Eltern und Großeltern lieber bei sich selbst sparen würden, um Kindern besondere Geschenke unter dem Christbaum zu ermöglich. Die Erwartung auf viel Umsatz nährt sich auch aus den von der WKW erhobenen Zahlen. Demnach zählen auch heuer Spielwaren zu den beliebtesten Geschenke-Kategorien im Weihnachtsgeschäft. Rund ein Drittel der Wiener (31 Prozent) möchte heuer Spielwaren verschenken. Insgesamt wollen sogar sechs von zehn Befragten (60 Prozent) Kinder beschenken. Da das eine traditionell ausgabefreudige Zielgruppe sei, erhoffen sich die Händlerinnen und Händler Rückenwind.