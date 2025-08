Ein sechsjähriger Bub wurde am Mittwochmorgen östlich von Utrecht von einem Wolf angegriffen . Das Kind spielte nur wenige Meter entfernt von seinen Eltern im Wald, als das Tier aus dem Unterholz hervorsprang, den Buben packte und ihn in den Wald zerrte .

Die Eltern reagierten blitzschnell und schlugen mit Stöcken auf den Wolf ein. Erst dann ließ das Tier von dem Kind ab und flüchtete. Passanten eilten zu Hilfe, ein Krankenwagen brachte den verletzten Jungen ins Krankenhaus. Laut Medienberichten erlitt er vor allem schwere Verletzungen am Rücken, Bissverletzungen und Hautabschürfungen unter der Achsel. Nach einer Wundversorgung durfte das Kind laut Dutchreview das Spital bereits wieder verlassen.

Verdacht auf bekannten Problemwolf "Bram"

Nach ersten Einschätzungen der Behörden handelt es sich bei dem angreifenden Tier vermutlich um den bereits mehrfach auffällig gewordenen Wolf mit dem Spitznamen "Bram". Seit 2023 lebt das Tier in der Region Utrecht und wird für mehrere Angriffe auf Tiere verantwortlich gemacht. Auch in Wohngebieten wurde er gesichtet, was deutlich zeigt, dass er nicht als menschenscheu gilt.