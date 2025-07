Nach Abschussverordnung: Wolf in Osttirol erlegt

Nachdem die schwarz-rote Tiroler Landesregierung am 18. Juni eine Abschussverordnung für einen Wolf in Osttirol erlassen hat, ist in der Nacht auf Donnerstag ein Tier erlegt worden.

Zuvor waren in einem Almgebiet von Amlach sieben tote Schafe gefunden worden. Der tote Wolf wird nun von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) untersucht, teilte das Land mit.