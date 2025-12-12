Wolf tot im Mühlviertel aufgefunden
Die Ermittlungen zur Todesursache laufen. Eine Freigabe zum Abschuss lag nicht vor.
Ein Wolf ist Donnerstagnachmittag tot im Mühlviertel im Bezirk Freistadt aufgefunden worden. Der Kadaver wurde sichergestellt. "Das Tier wird noch heute zur Obduktion an das Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie nach Wien überstellt", teilte das Land Oberösterreich am Freitag mit.
Gesicherte Erkenntnisse zur Todesursache lagen bisher noch nicht vor. Das Land Oberösterreich habe "Schritte zur Abklärung der Hintergründe" eingeleitet. Eine Freigabe zum Abschuss sei jedenfalls nicht erzielt worden.
