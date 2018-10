„Wo also ist Herr Khashoggi?“: Druck auf Saudi-Arabien steigt

Jamal Khashoggi soll in den vergangenen Monaten mehrmals Schutz und hohe Posten angeboten bekommen haben, falls er in sein Heimatland zurückkehren sollte – das erzählten Freunde des Vermissten der Zeitung. Khashoggi hatte zuletzt für die Washington Post geschrieben.

Im Konsulat in Istanbul wollte Khashoggi Unterlagen abholen, die er benötigte, um seine türkische Verlobte heiraten zu können.

An dem Tag sollen 15 Männer aus Saudi-Arabien in zwei Privatjets in Istanbul gelandet sein und das Land am Abend wieder verlassen haben. Dabei soll es sich um ein Mordkommando für Khashoggi gehandelt haben, meldeten türkische Medien unter Berufung auf Regierungskreise.

Nach Bekanntwerden der Pläne des Kronprinzen kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass Khashoggi anfangs nur entführt werden sollte – dabei aber etwas schief ging. Riad weist alle Vorwürfe von sich: Khashoggi habe das Konsulat nach kurzer Zeit wieder verlassen.

Die Türkei beklagt eine mangelnde Kooperationsbereitschaft Saudi-Arabiens bei den Ermittlungen. Zwar habe Riad einer Durchsuchung des Konsulats durch die türkische Polizei zugestimmt, zögere diese aber nun hinaus. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan erhöhte am Donnerstag den Druck und forderte die Herausgabe der Videoaufnahmen aus dem Inneren des Konsulats.