Ein 12-jähriges Mädchen aus den USA ist nur knapp dem Tod entkommen, nachdem es mit seiner Mutter und zwei Geschwistern in einen Autounfall verwickelt war. Beim Vorfall durchbohrte ein großer Metallbolzen die Windschutzscheibe des Minivans der Familie.

Mädchen saß zum ersten Mal auf Beifahrersitz Wie CBS News berichtet, ereignete sich der Unfall in Kalifornien, als die Familie über den Highway 99 in ihren Heimatort Elk Grove fahren wollte. Die Mutter saß am Steuer und erinnerte sich an die schockierende Situation: „Ich fuhr gerade, und plötzlich hörte ich ein lautes Boom-Geräusch“, sagte Gulnaz Siddiqui. Der Bolzen schlug plötzlich in die Windschutzscheibe auf der Beifahrerseite ein. Genau dort saß die 12-jährige Tochter Aisha. Der Aufprall zerschmetterte das Glas und schleuderte Splitter über den Vordersitz.

„Ich wusste für ein paar Sekunden wirklich nicht, was passiert war“, sagte das Kind gegenüber der Zeitung. „Das kam einfach, und ich hatte das Gefühl, als ob etwas im Auto explodiert wäre.“ Der Bolzen steckte nur wenige Zentimeter von Aishas Gesicht entfernt in der Scheibe. Es war das erste Mal, dass sie auf dem Beifahrersitz saß. Siddiqui und ihre Kinder hatten Glück: Keiner der Insassen wurde verletzt. Die Mutter fuhr weiter, bis sie eine sichere Stelle zum Stehenbleiben fand. Währenddessen hielt Aisha ihre Augen geschlossen, zu dem Zeitpunkt war sie komplett mit Glassplittern bedeckt.