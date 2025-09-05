Windschutzscheibe durchschlagen: Anhänger verursachte Unfall auf B5

Am Freitagvormittag kam es zu einem schweren Autounfall im Gemeindegebiet von Pfaffenschlag . Ein 49-jähriger Mann aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya fuhr gegen 10 Uhr mit einem Pkw samt Anhänger auf der B 5 aus Richtung Heidenreichstein kommend in Richtung Waidhofen an der Thaya.

Im Ortsteil Großeberharts habe sich laut der Landespolizeidirektion Niederösterreich aus bisher unbekannter Ursache eine Ladebordwand des leichten Anhängers gelöst. Der Gegenstand drang durch die Windschutzscheibe in den Fahrgastraum eines entgegenkommenden Pkw ein.

Die 42-jährigen Lenkerin aus dem Bezirk Gmünd erlitt dabei schwere Verletzungen. Sie musste vom Rettungsdienst behandelt und in das Landesklinikum Zwettl transportiert werden.