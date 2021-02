Wieder normal leben? Zehn innovative Ideen für eine Rückkehr zum Alltag

Ein Jahr dauert diese verdammte Pandemie schon an, die Weltbevölkerung leidet unter den Anti-Corona-Maßnahmen. Im Frühjahr 2020 gab es einige Wochen, in denen mehr als drei Milliarden Menschen in einem Lockdown daheim bleiben mussten. Dabei gibt es immer wieder durchaus witzige und innovative Ideen, wie ein Stückchen Normalität wieder hergestellt werden kann. Der KURIER hat sich weltweit umgesehen und bringt zehn Beispiele.

1. Singapur startet internationale Konferenzen

Internationale Konferenzen, wo tausende Menschen aus aller Welt zusammenkommen, kann es in Corona-Zeiten natürlich nicht geben, das Geschäft ist völlig zum Erliegen gekommen. Völlig? Nein, eine große südostasiatische Stadt leistet Widerstand: In Singapur wurde eigens ein Areal für internationale Konferenzen geschaffen, das hermetisch abgeriegelt ist vom täglichen Leben der Stadt. Konferenzbesucher aus aller Welt können aber anreisen, und müssen ohne Quarantäne in einer Art großen Blase in Form eines Hotels samt Konferenzareal bleiben. Ihre Geschäftspartner aus Singapur können sie dennoch treffen, wenn auch immer hermetisch abgeriegelt hinter Glas.