Wie gefährlich ist Tiktok? Tod einer Zehnjährigen empört Italien

Der Tod der zehnjährigen Antonella - vermutlich bei einer Internet-Mutprobe - hat in Italien einen Proteststurm ausgelöst. Doch dieser zieht schon seit einige Zeit mehr und mehr auf: Die Corona-Pandemie mit ihren Kontaktsperren lässt die Angst vieler vor dem Abdriften der Kinder in Soziale Netzwerke wie Tiktok wachsen. Das Mädchen aus Palermo hatte sich zu Hause mit einem Gürtel erstickt. Der Verdacht: Antonella wollte bei einer sogenannten Challenge im Netzwerk der Kurzvideo-App mitmachen. Italiens Datenschutzbehörde Garante nahm Tiktok am Wochenende wiederholt mit Drohungen ins Visier.

Der Datenschutzbeauftragte Guido Scorza sprach am Sonntag von möglichen Millionen-Bußen gegen Tiktok, wenn das Unternehmen das Alter der Nutzer nicht besser kontrolliere. Die Behörde habe der Plattform, die aus China kommt und Jugendliche rund um den Globus begeistert, ein Ultimatum bis zum 15. Februar für eine endgültige Lösung gestellt, unterstrich er in der Zeitung „La Repubblica“. Am Freitag hatten die Aufpasser die sofortige Sperrung aller Tiktok-Konten verlangt, bei denen das Alter der Nutzer nicht „mit Sicherheit“ feststeht.