Wie ein 10-Jähriger mit Metallschrott die Welt verbessern will

Ein Wunsch, den Alexandre prompt erfüllte. Ihn überrascht Raphaëls Umweltbewusstsein nicht. „Wir haben Raf in diesem Sinne erzogen, und Tiere mochte er zum Beispiel schon immer. Oft muss ich ihn auf dem Weg zur Schule davon abhalten, Zigarettenstummel oder jetzt, in Corona-Zeiten, Masken aufzuheben – einfach aus hygienischen Gründen.“

Mit den Supermagneten, die teilweise Hunderte an Kilos halten können, stehen Raphaël und sein Vater am Wochenende oder am Mittwochnachmittag, an dem in Frankreich schulfrei ist, an den Pariser Gewässern. Rund zehn Tonnen Metallschrott haben sie so innerhalb eines Jahres gefischt. Am Tagesende melden sie ihren Fund über eine App der Stadtverwaltung, die den Schrott dann abholen kommt. Nicht jedoch, bevor die beiden das obligatorische Foto des Metallhaufens gemacht und es stolz auf dem Instagram-Konto „Raf sur Seine“ gepostet haben.