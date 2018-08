Wie die AfD aus Chemnitz politisch Profit schlagen will

„Friedlicher Protest ist das Mittel der Stunde“, ein paar Stunden nach dem gewalttätigen Aufmarsch von Rechtsextremen in Chemnitz weiß Alice Weidel, was sie schreiben muss. Gleichzeitig steht darunter der Slogan mit ihrem Foto: „Das Abschlachten geht weiter.“ Zuerst dämpfen, dann wieder einheizen – die AfD fährt auf zwei Gleisen.

Sie verurteilt zunächst die Gewalt in Chemnitz, gleichzeitig legitimiert sie die Demonstrationen, an denen Rechtsradikale und Hooligans aus ganz Deutschland teilgenommen haben, indem sie später von „verständlichem Bürgerprotest“ spricht. Parteichef Gauland verteidigt gar den Tweet eines Abgeordneten, der wie ein Aufruf zur Selbstjustiz klang.

Was sich seit Monaten abzeichnet: Die AfD rückt weiter nach rechts. 2019 stehen Landtagswahlen an. In Sachsen kommt die Partei laut Infratest Dimap aktuell auf 25 Prozent der Stimmen, ist also zweitstärkste Partei hinter der CDU. Ähnlich sieht es in Sachsen-Anhalt und Thüringen aus. Würden die Menschen dort am Sonntag zur Wahlurne gehen, wäre die AfD dort auch auf Platz zwei.