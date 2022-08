Wetterphänomen: So eine Wolke sieht man selten

Die verschiedenen Farben an der irisierenden Wolke beruhen auf unterschiedlichen Tröpfchengrößen.

Fake?

In den sozialen Medien entbrannte in den Kommentaren eine Diskussion, ob das Video echt sei. MeteorologInnen räumten ein, dass es das Phänomen, wenngleich selten, sehr wohl gebe. Mit freiem Auge in der Natur wahrgenommen, präsentiert sich das Schauspiel freilich weit weniger farbintensiv - hier hat man beim Video wohl kräftig nachgeholfen.