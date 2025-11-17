Sensationsfund: 90.000-Euro-Gemälde auf Mistplatz entdeckt

Gemälde neben Container auf Mistplatz gefunden

Der Kölner Galerist sprach mit der Bild-Zeitung über die außergewöhnliche Entdeckung auf einer Mülldeponie im Norden Kölns: "Bei den Restmüllabfällen entdeckte ich mehrere Gemälde, die ich mir natürlich, weil ich mich für die Kunst interessiere, sofort anschaute."

Ein Blick auf die Rückseiten der Leinwände ließ ihn hellhörig werden: Sie waren signiert von Ole Fischer, einem deutschen Künstler, der 2005 verstorben ist. Seine Werke sind unter anderen in dem renommierten deutschen Aktionshaus Van Ham gehandelt. "Ich lasse überhaupt keine Kunst, auch wenn das jetzt Sperrmüll wäre, einfach liegen – ich mag das nicht, wenn Kunst weggeworfen wird. Besonders von so einem renommierten Künstler wie Ole Fischer", erklärt Akar gegenüber der Zeitung.