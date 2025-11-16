Fünf Klimts und ein Klo als Anlageoption für Milliardäre

An der Madison Avenue, so ist einem Video des Kunstkritikers Jerry Saltz zu entnehmen, stehen die Menschen derzeit Schlange: Nur bis Montag sind dort jene Schätze zu sehen, die das Auktionshaus dann in einer Reihe von Versteigerungen an neue Besitzer bringen will.

Sotheby’s weiht damit sein neues Hauptquartier ein: Das vom Bauhaus-Architekten Marcel Breuer geplante Gebäude, das einst das „Whitney Museum of American Art“ beherbergte, wurde generalsaniert und ist nun erstmals für Publikum geöffnet.

Die aus Massivgold gefertigte Toilette mit dem Titel „America“, die bis zur Auktion am Dienstag besichtigt werden kann, ist also nicht der einzige Grund für die Menschenschlangen. Mit einem Rufpreis, der genau dem Materialwert entsprechen soll – zu rechnen ist mit rund 10 Millionen US-Dollar – gehört das Los sogar noch zu den kleineren im Angebot.