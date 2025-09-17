Sotheby's versteigert kapitale Klimt-Gemälde aus Besitz von Leonard Lauder

Er galt als Mäzen der alten Schule und vermachte dem Metropolitan Museum eine kolossale Kubismus-Sammlung. Nun versteigert Sotheby's Objekte aus der Sammlung des im Juni verstorbenen Leonard Lauder, der das Kosmetikunternehmen Estée Lauder zum Weltkonzern ausgebaut hatte. Highlights sind drei Gemälde von Gustav Klimt, die eine reiche und komplexe Geschichte aufweisen, laut dem Auktionshaus aber noch nie am offenen Markt gehandelt worden waren.

Das Porträt Elisabeth Lederer - ein Bildnis der Tochter von Klimts wichtigsten Mäzenen - wird auf 150 Millionen US-Dollar geschätzt, das Gemälde "Blumenwiese" auf mehr als 80 Millionen US-Dollar; das Landschaftsbild "Waldhag in Unterach am Attersee" (1916) - laut Sotheby's das letzte von Klimt gemalte Landschaftsbild, das heute noch erhalten ist - soll 70 Millionen US-Dollar bringen. Gemeinsam mit weiteren Losen - darunter ein Gemälde von Edvard Munch und Bronzen von Henri Matisse - erwartet sich Sotheby's bei der Auktion am 18. November in New York einen Umsatz von mehr als 400 Millionen US-Dollar. Angesichts eines Kunstmarkts, der zuletzt nicht nur an wirtschaftlichen Krisen, sondern auch an der Knappheit außergewöhnlicher Werke litt, ist die nun präsentierte Auswahl ein starkes Zeichen.

Bisher galt eher Leonard Lauders Bruder Ronald Lauder, ehemals US-Botschafter in Österreich, als Sammler von Klimt und der Wiener Moderne: Er kaufte 2006 das aus dem Belvedere restituierte Bildnis "Adele Bloch-Bauer I", bekannt als "Goldene Adele", um kolportierte 135 Millionen US-Dollar und stellte es in der von ihm begründeten "Neuen Galerie", der ersten Adresse für die Wiener Moderne in New York, aus. Ronald und Leonard Mit dem "Porträt Elisabeth Lederer", 1914-16 geschaffen, verfügte aber auch Leonard Lauder über ein Top-Werk Klimts, das seinen Ruf als Porträtist der feinen Wiener Gesellschaft zementierte. Die Familie, die u. a. auch den "Beethovenfries" und die "Fakultätsbilder" erworben hatte, wurde später von den Nazis verfolgt, weswegen Elisabeth Lederer sich kurzzeitig als Tochter Klimts ausgab. Das Gemälde selbst wurde von den Nazis konfisziert und 1946 an die Familie retourniert - über den Händler Serge Sabarsky kam es schließlich an Leonard Lauder.

Das Bild "Blumenwiese" gelangte 1985 ebenfalls über Serge Sabarsky in Leonard Lauders Sammlung. Als Provenienz gibt Sotheby's in seiner Presseaussendung an, dass sich das Bild zunächst 1910 auf der Venedig-Biennale ausgestellt und 1928 "offenbar" in die Sammlung der Mäzene Hugo und Broncia Koller gelangt war. Verwechslung der Verwechslung 2007 erhob Georges Jorisch, der Enkel der von den Nazis enteigneten Amalie Redlich, Anspruch auf das gegenständliche Bild - er hatte sich auch, schlussendlich erfolgreich, um die Restitution des Bildnisses seiner Großmutter aus dem Salzburger Museum der Moderne bemüht. Im Hinblick auf die Restitutionsforderung zur "Blumenwiese" erkärt Sotheby's nun, das Bild sei 2007 gegenstand einer "Verwechslung" gewesen. Das Auktionshaus verwechselt aber offenbar seinerseits diesen Fall mit einem anderen: Wie der KURIER 2015 aufgedeckt hatte, wurde 2001 das Klimt-Gemälde "Apfelbaum II" von Österreich fälschlicherweise an die Erben nach Nora Stiasny zurückgegeben, von wo es weiter in die Sammlung des französischen Milliardärs Bernard Arnault (Fondation Louis Vuitton) ging.

Eigentlich wäre dieses Bild den Erben nach August und Serena Lederer zugestanden - tatsächlich war Elisabeth Lederer, deren Proträt nun auktioniert wird, einst Besitzerin des Gemäldes gewesen. Das Pariser Musée d'Orsay gab das von den österreichischen Behörden ursprünglich gemeinte Baumbild - als "Rosen unter Bäumen" tituliert - 2021 an die Erben nach Stiasny zurück, während der "Apfelbaum II" 2018 kurz in einer Schau des Leopold Museums auftauchte, von dort aber nach einem KURIER-Bericht wieder zurückgezogen wurde. Was die exakte Provenienz der "Blumenwiese" betrifft, bemüht sich der KURIER weiter um Klärung - zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Texts war der genaue Katalogeintrag noch nicht auf der Sotheby's-Website verfügbar.

