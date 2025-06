Kosmetik-Tycoon und Kunstmäzen Leonard Lauder gestorben

33 Picassos, 17 Werke von Georges Braques, 14 von Fernand Léger, 14 weitere von Juan Gris. Gesamtwert: mehr als eine Milliarde Dollar ist jene Sammlung wert, die Leonard Lauder 2013 dem Metropolitan Museum of Art in New York zugedachte. Laut Experten ist die Sammlung eine der weltweit bedeutendsten ihrer Art, bedeutender als jene etwa des Centre Pompidou in Paris.

Früh sammelte er die heute heiß begehrten Werke. „Damals war noch vieles verfügbar, denn niemand wollte die Werke so recht kaufen. Es war von Anfang an als Museums-Sammlung geplant“, sagte Lauder damals zur New York Times.

2008 hatte Leonard Lauder dem Whitney Museum of American Art 131 Millionen Dollar zugesprochen.