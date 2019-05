Kindesmissbrauch durch polnische Priester setzt Regierung zu

Noch massiver unter Zugzwang steht in diesen Tagen die polnische Kirche. Auch sie versucht rasch zu reagieren und sich offen zu zeigen, wie einer ihrer höchstrangigen Vertreter gegenüber dem KURIER deutlich macht. „Es ist keineswegs so, dass die polnische Kirche dieses Problem nicht sehen will“, verteidigt sich der Krakauer Erzbischof Marek Jedraszewski: „Ganz im Gegenteil.“ Man habe schon vor Jahren eine Kommission zur Untersuchung solcher Fälle eingesetzt. Außerdem habe Papst Franziskus erst kürzlich radikale Maßnahmen im Kampf gegen Pädophilie in der Kirche angekündigt: „Wir werden uns also genau an die Weisungen aus Rom halten.“

Im Umgang mit den Priestern, die sich schuldig gemacht hätten, werde man eng mit den staatlichen Justizbehörden zusammenarbeiten: „Wir sind bereit, die Behörden in alle Untersuchungen einzubeziehen.“ Jedraszewski gilt als Konservativer, der gegenüber kirchlichen Reformen skeptisch eingestellt ist, betont aber, dass Polens Kirche ohnehin streng im Umgang mit Missbrauchsfällen sei.

K. Kramar, Warschau