Tag der Veteranen mit tierischer Unterstützung

Der 11. November, der Tag des Waffenstillstandes im Ersten Weltkrieg, ist in den USA ein gesetzlicher Feiertag zum Gedenken an die amerikanischen Kriegsveteranen. Zunächst wurde nur der Weltkriegsveteranen gedacht, mittlerweile wird an alle erinnert, die sich für ihr Land eingesetzt und dabei oft ihr Leben gelassen haben. Am Veterans Day finden zahlreiche Paraden statt – an denen schon mal auch Therapie-Tiere teilnehmen wie hier in Marietta im Bundesstaat Georgia. (red., 12.11.2021)