Meerblick

Über 200 Menschen stehen, in der Wüste Süd-Israels, für den amerikanischen Fotokünstler Spencer Tunick, nackt Model. Die Freiwilligen blicken in Richtung Totes Meer. Mit dieser Fotoinstallation macht er auf die prekäre Situation des Salzsees aufmerksam. Die weißen Körper sollen an die biblische Geschichte vom Gericht über Sodom erinnern, in der Lots Frau in eine Salzsäule verwandelt worden sein soll. (red., 18.10.2021)