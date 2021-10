Eis, Eis, Baby

Das New Yorker Museum of Ice Cream eröffnete im August 2021 seine erste ausländische Filiale in Singapur. Das Museum erstreckt sich über 60.000 Quadratmeter in fünf Gebäuden und bietet 14 interaktive Installationen, ein Café und eine Bar, in der Besucher unbegrenzte Eis schlecken können. (red., 3.9.2021)