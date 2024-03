Weltanschauung - Die besten Bilder des Tages

Der Künstler Alain Roche spielt ein Klavierkonzert, während er an einem Kran hängt. Das Kultur-Projekt „When The Sun Stands Still“ wird in Bayern und der Schweiz aufgeführt. Das Publikum hörte die Aufführung über Kopfhörer und die Musik wird mit über 40 hochempfindlichen Mikrophonen übertragen. Die Dauer und der Beginn der Konzerte sind täglich unterschiedlich. Sie orientieren sich an der elliptischen Umlaufbahn der Erde um die Sonne, da die entsprechende Himmelsstimmung ein wesentlicher Bestandteil des Projekts ist. Die Konzerte kann man bis zum 20. Juni 2024 erleben. (red., 19.3.2024)