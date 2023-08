Welt-Pfadfindertreffen: Mehr als 400 Hitzeschläge an erstem Tag

Die Eröffnungszeremonie des Welt-Pfadfindertreffens World Scout Jamboree hatte es in diesem Jahr in sich. Nicht nur, weil Südkoreas Präsident Yoon Suk-Yeol ebenso anwesend war wie der berühmte Überlebenskünstler und ehemalige Pfadfinder Edward "Bear" Grylls, sondern vor allem aufgrund der enormen Hitze: Bei fast 40 Grad mussten noch während der Feierlichkeiten 108 Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren in Sanitäterzelten behandelt werden.