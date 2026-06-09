Meterhohe Wellen in Neuseeland: Hunderte Menschen evakuiert

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In Neuseelands Hauptstadt Wellington sind am Dienstag hunderte Menschen vor einer Sturmflut mit elf Meter hohen Wellen in Sicherheit gebracht worden. Wellingtons Bürgermeister Andrew Little rief für die südlichen Küstenvororte Owhiro Bay, Island Bay, Houghton Bay und Breaker Bay den Notstand aus und forderte die Menschen auf, in höher gelegene Gebiete zu fliehen. Zurückbleibenden werde nicht geholfen.

Dienstagfrüh trat eine Evakuierungsanordnung in Kraft. Die Polizei beaufsichtige die Aktion und richtete Straßensperren ein, um zu verhindern, dass Menschen an die Küste fahren. Im Hafen von Wellington wurden nach Angaben des neuseeländischen Wetterdienstes am Dienstag elf Meter hohe Wellen registriert. Bei einem Sturm im Jahr 2021 mit 6,5 Meter hohen Wellen waren nach Angaben der Behörden viele Häuser in Breaker Bay überschwemmt worden.