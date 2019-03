Weiterer Zyklon: Evakuierungen in Nordaustralien

Wegen des Zyklons "Trevor" haben die Behörden im Norden Australiens den Ausnahmezustand ausgerufen und das Militär zur Hilfe bei der Evakuierung gerufen. Von der Insel Groote Eylandt vor der Küste der nördlichen Region Northern Territory seien bereits rund 220 Menschen ans Festland geflogen worden, sagte ein Sprecher des Katastrophenschutzes am Donnerstag.

Zyklon könnte Samstag Nordküste erreichen

Die Luftwaffe solle weitere Evakuierungsflüge unternehmen. "Trevor" war am Mittwoch als Sturm der Kategorie 1 über Teile des nördlichen Bundesstaates Queensland hinweggezogen und hatte zu Stromausfällen geführt. Der Wetterdienst erwartet, dass der Zyklon rasch an Stärke zunimmt und am Samstag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 Stundenkilometern die Küste des Northern Territory erreicht. Erst vor wenigen Tagen ereilte eine ähnliche Naturkatastrophe, der Zyklon "Idai", Mosmabik.