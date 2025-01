3 Tote wegen Weihnachtskuchen: Frau festgenommen

Nach dem Tod von drei Menschen durch einen mit Arsen vergifteten Weihnachtskuchen hat die Polizei in Brasilien eine Frau unter dreifachem Mordverdacht festgenommen.

Ermittler Marcos Veloso sagte am Montag bei einer Pressekonferenz, "starke Beweise" belasteten die Festgenommene. Drei Frauen waren gestorben und drei weitere Angehörige krank geworden, nachdem sie bei einem Familientreffen am 23. Dezember in der südbrasilianischen Kleinstadt Torres von dem Kuchen gegessen hatten.

Die Polizei machte keine Angaben zur Identität der Festgenommenen. Medienberichten zufolge handelt es sich um die Schwiegertochter der Frau, die den Kuchen gebacken hatte. Untersuchungen ergaben einen sehr hohen Gehalt des stark giftigen Arsens im Blut der Opfer, in den Kuchenresten und im Mehl, mit dem der Kuchen gebacken wurde.