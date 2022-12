Kein Weihnachtsfriede unterdessen in der Ukraine. Doch die Menschen geben ihre Hoffnung nicht auf. In Mykolajiw nur wenige Kilometer hinter der Front schmücken sie einen Christbaum aus Tarnnetzen, Auf den Kugeln wenig freundliche Wünsche Richtung Wladimir Putin - er möge sterben. Herzlichere an die eigenen Söhne und Töchter an der Front.

In der monatelang heftig umkämpften Metropole Charkiw

steht der festlich geschmückte 10-Meter Baum, samt kleinem Weihnachtsdorf, sicherheitshalber mitten in der höchsten U-Bahnstation der Stadt.