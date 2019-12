Weihnachten im Vatikan: Wie die Päpste feiern

Vor dem „Weihnachtsmarathon“ gilt es für den Pontifex noch etwas Kraft zu sammeln. Der Vatikan hat das dicht gedrängte Programm veröffentlicht: Höhepunkt ist dabei die traditionelle Christmette am 24. Dezember im Petersdom. Am Christtag spendet der Papst Gläubigen in aller Welt vom Petersplatz aus den Segen „Urbi et orbi“ und verliest seine Weihnachtsbotschaft. Zu Silvester leitet der Papst um 17 Uhr im Petersdom einen Dankgottesdienst. Das neue Jahr beginnt Papst Franziskus mit einer Festmesse. Die Weihnachtszeit endet mit dem Fest „Taufe des Herrn“ am 12. Jänner. Traditionell spendet der Papst aus diesem Anlass einigen Kindern in der Sixtinischen Kapelle das Sakrament der Taufe.

Während Franziskus die Feiertage im Gästehaus Casa Santa Marta verbringen wird, wo er seit seinem Pontifikatsbeginn wohnt, feiert sein Vorgänger, Papst Benedikt XVI. im nahe gelegenen vatikanischen Kloster Mater Ecclesiae. Dort lebt Joseph Ratzinger seit seinem Rücktritt sehr zurückgezogen. Für den 92-jährigen Deutschen zählt Weihnachten zu den festlichen Höhepunkten im Jahr, wo er bayerische Traditionen hochleben lässt: Dazu gehören Weihnachtskekse ebenso, wie zahlreiche kulinarische Spezialitäten aus seiner Heimat, die bis Weihnachten verstärkt eintrudeln.