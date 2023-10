Wegen Hass auf Muslime: 71-Jähriger tötet sechsjährigen Buben

Verdächtiger soll Vermieter der Opfer gewesen sein

Ahmed Rehab von der muslimischen Organisation Rat für Amerikanische-Islamische Beziehungen in Chicago sagte, der Verdächtige sei der Vermieter der beiden Opfer gewesen und habe an der Wohnungstür geklopft. Die Mutter habe diese daraufhin geöffnet. Rehab zitierte aus Textnachrichten, die die Mutter an den Vater des Buben geschickt haben soll.

Demnach soll der Verdächtige "Ihr Muslime müsst sterben!" gerufen haben. Die Mutter sei ins Badezimmer gerannt, um die Polizei rufen, hieß es weiter. Der Verdächtige soll in der Zwischenzeit den Buben getötet haben.