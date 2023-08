Wegen fliegender Ameisen mehrere Strände in Frankreich gesperrt

Eine Invasion von fliegenden Ameisen hat an der französischen Atlantikküste zur vorübergehenden Schließung mehrerer Strände geführt. Nach starken Stürmen und der Anwesenheit zahlreicher Insekten seien sicherheitshalber alle Strände von Saint-Hilaire-de-Riez vorübergehend geschlossen worden, teilte der Küstenort am Donnerstag via Facebook mit.

"Infolge der starken Gewitter und der Anwesenheit zahlreicher Insekten an unseren Stränden wurden aus Sicherheitsgründen alle Strände von Saint-Hilaire-de-Riez zeitweise geschlossen", schrieb die Gemeinde gegen 16:30 Uhr. Später wurde die Warnung wieder aufgehoben.