Firmen wie „Fredrikstad Seafoods“ sind überzeugt, dass die Indoor-Zucht von Fischen langfristig den Hunger in der Welt und den Klimawandel bekämpfen könnte. Derzeit ist der proteinreiche Lachs in vielen Ländern Luxus, was auch an den langen Transportwegen aus Norwegen, Chile, Schottland oder Kanada liegt.

Die Nachfrage steigt laut AFP aber beständig, etwa in Asien. Fischfarmen auf dem Land würden es ermöglichen, Fische näher an den Abnehmern zu züchten; die kürzeren Transportwege würden den höheren Energieverbrauch ausgleichen.