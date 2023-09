Warum Chinesen für Kaffee mit Schnaps Schlange stehen

80 Prozent der Tagesbestellungen betrafen den Maotai-Kaffee

Der neu kreierte Kaffee wurde auch in den Online-Netzwerken rasch eines der am meisten diskutierten Themen am Montag. In einer Filiale berichtete ein Mitarbeiter, dass 80 Prozent der Bestellungen des Tages den Maotai-Kaffee betrafen. Am Nachmittag stoppten sie die Annahme neuer Bestellungen, um alles abarbeiten zu können - in Peking lassen sich viele Menschen den Kaffee liefern.

China ist keine Kaffeetrinker-Nation. Erst in den vergangenen zwei Jahrzehnten erreichten die Kaffeeketten auch die Volksrepublik. Vor allem junge Menschen konsumieren hier Latte, Americano und Co.